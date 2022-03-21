06:49 21.03.2022
Расширение санкций против России допустили в Белом доме
Фото: pixabay
В случае введения новых санкционных ограничений они будут затрагивать основные сектора российской экономики, в основном нефтегазовый, передает Zakon.kz.
США допускают расширение санкций против России на большее число секторов экономики, сообщает РБК.
По словам замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха, меры и санкции, которые уже ввели США, могут быть расширены для большего числа целей.
Сингх уточнил, что под этим подразумевается, например, включение большего количества банков в санкционные списки.
В случае введения новых ограничений они будут затрагивать основные сектора российской экономики, в основном нефтегазовый, добавил Сингх.