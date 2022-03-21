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06:49 21.03.2022

Расширение санкций против России допустили в Белом доме

США санкции Россия Фото: pixabay
В случае введения новых санкционных ограничений они будут затрагивать основные сектора российской экономики, в основном нефтегазовый, передает Zakon.kz.

США допускают расширение санкций против России на большее число секторов экономики, сообщает РБК.

По словам замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха, меры и санкции, которые уже ввели США, могут быть расширены для большего числа целей.

Сингх уточнил, что под этим подразумевается, например, включение большего количества банков в санкционные списки.

В случае введения новых ограничений они будут затрагивать основные сектора российской экономики, в основном нефтегазовый, добавил Сингх.

Данияр Кунафин
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