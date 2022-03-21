Спад заболеваемости COVID-19 за сутки фиксируется в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 17,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 895 случаев.