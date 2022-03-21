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08:01 21.03.2022

Спад заболеваемости COVID-19 за сутки фиксируется в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали на 28 случаев заражения меньше, чем днем ранее. Ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали в 10 областях страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 17,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 1,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 895 случаев.

Данияр Кунафин
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