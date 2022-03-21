08:01 21.03.2022
Спад заболеваемости COVID-19 за сутки фиксируется в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали на 28 случаев заражения меньше, чем днем ранее. Ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали в 10 областях страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 17,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 895 случаев.