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08:34 21.03.2022

Более 6,5 тыс. казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 28 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6753 человека (5696+ и 1057 КВИ-), из них в стационарах – 611, на амбулаторном уровне – 6142.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 55,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 21,

  • на аппарате ИВЛ – 10.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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