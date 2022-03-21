Более 6,5 тыс. казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6753 человека (5696+ и 1057 КВИ-), из них в стационарах – 611, на амбулаторном уровне – 6142.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 55,

в состоянии крайней степени тяжести – 21,

на аппарате ИВЛ – 10.