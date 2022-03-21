08:34 21.03.2022
Более 6,5 тыс. казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 28 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6753 человека (5696+ и 1057 КВИ-), из них в стационарах – 611, на амбулаторном уровне – 6142.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 55,
в состоянии крайней степени тяжести – 21,
на аппарате ИВЛ – 10.
Фото: Минздрав РК