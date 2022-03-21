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13:49 21.03.2022

Аким СКО прокомментировал ситуацию на ТЭЦ-2

аким СКО Фото: пресс-служба акима СКО
Аким области Кумар Аксакалов посетил ТЭЦ-2 и рассказал журналистам о текущей ситуации, сообщает Zakon.kz.
Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра. До аварии на ТЭЦ работали четыре котлоагрегата. В результате два вышли из строя, всю ночь проработали на двух. Утром запущен третий котлоагрегат, после обеда будет введен четвертый. Мы перейдем в режим доаварийной ситуации.Кумар Аксакалов

На месте ликвидации аварии работают все службы. Вчера на месте аварии работал один человек, сейчас ведутся спасательно-поисковые работы.

Создана специальная комиссия, которая расследует причину аварии. В состав вошли сотрудники акимата, правоохранительных органов и специалисты.

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