Аким СКО прокомментировал ситуацию на ТЭЦ-2

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра. До аварии на ТЭЦ работали четыре котлоагрегата. В результате два вышли из строя, всю ночь проработали на двух. Утром запущен третий котлоагрегат, после обеда будет введен четвертый. Мы перейдем в режим доаварийной ситуации. Кумар Аксакалов

На месте ликвидации аварии работают все службы. Вчера на месте аварии работал один человек, сейчас ведутся спасательно-поисковые работы.

Создана специальная комиссия, которая расследует причину аварии. В состав вошли сотрудники акимата, правоохранительных органов и специалисты.