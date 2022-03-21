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20:15 21.03.2022

В России запретили Facebook и Instagram

Запрет в России Фото: pixabay
Российский суд признал Meta экстремистской организацией. Решение распространяется на Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp продолжит работать, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, решение о запрете Instagram и Facebook в России подлежит исполнению немедленно.

В то же время запрет деятельности Meta не распространяется на WhatsApp. Также прокурор в ходе заседания суда заявил, что граждан, которые продолжат просто пользоваться этими соцсетями, не будут за это привлекать к ответственности.

Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тыс. требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что компания Meta нарушает собственные правила, разрешая публиковать призывы к насилию в отношении российских военных.

Константин Вноровский
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