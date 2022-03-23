В Костанае служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками

В воинскую часть 6697 от городского управления полиции поступила заявка об оказании содействия в предоставлении специалиста кинолога с нарко-розыскной собакой для проведения обыска.

Около 22:15 старший сержант Сергей Абдросимов вместе со служебной собакой по кличке Джек прибыл в подъезд дома по улице Аль-Фараби и начал досмотр подозреваемого гражданина. Собака указала на карман куртки. Там оказалось вещество белого цвета. По словам задержанного, это был «Метамфетамин» весом около двух граммов. Пресс-служба Нацгвардии

Как рассказали в пресс-службе, Джек служит в Нацгвардии больше пяти лет. За это время он не раз участвовал в кинологических соревнованиях и занимал призовые места, а также помогал гвардейцам задерживать наркосбытчиков.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Практически в это же время в Таразе, патрулируя возле школы №39, гвардейцы воинской части 5513 обратили внимание на парня, который вел себя неадекватно, нервничал, прятал лицо.

Из-за необычного поведения дежурный по войсковым нарядам старший лейтенант Жанат Абишев вместе с патрульными произвели наружный досмотр.

Во время проверки документов и содержимого карманов было обнаружено завернутое в листок вещество зелено-коричневого цвета со специфическим запахом.

Мужчину задержали и доставили в Управление полиции Тараза для выяснения всех обстоятельств.