Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:35 23.03.2022

В Костанае служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками

задержала наркомана Фото: пресс-служба Нацгвардии
В Костанае служебная собака помогла бойцам Нацгвардии задержать мужчину с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

В воинскую часть 6697 от городского управления полиции поступила заявка об оказании содействия в предоставлении специалиста кинолога с нарко-розыскной собакой для проведения обыска.

Около 22:15 старший сержант Сергей Абдросимов вместе со служебной собакой по кличке Джек прибыл в подъезд дома по улице Аль-Фараби и начал досмотр подозреваемого гражданина. Собака указала на карман куртки. Там оказалось вещество белого цвета. По словам задержанного, это был «Метамфетамин» весом около двух граммов.Пресс-служба Нацгвардии

Как рассказали в пресс-службе, Джек служит в Нацгвардии больше пяти лет. За это время он не раз участвовал в кинологических соревнованиях и занимал призовые места, а также помогал гвардейцам задерживать наркосбытчиков.

патрулирование

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Практически в это же время в Таразе, патрулируя возле школы №39, гвардейцы воинской части 5513 обратили внимание на парня, который вел себя неадекватно, нервничал, прятал лицо.

Из-за необычного поведения дежурный по войсковым нарядам старший лейтенант Жанат Абишев вместе с патрульными произвели наружный досмотр.

Во время проверки документов и содержимого карманов было обнаружено завернутое в листок вещество зелено-коричневого цвета со специфическим запахом.

Мужчину задержали и доставили в Управление полиции Тараза для выяснения всех обстоятельств.

Лариса Черненко
Костанай
Госсекретарь разъяснил слова Токаева о Второй республике
22.03.2022
ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: найдено тело машинистки
22.03.2022
Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing – СМИ
22.03.2022
Япония направила протест по решению РФ о выходе из диалога по мирному договору
22.03.2022
Казахстанцев в потерпевшем крушение Boeing не было – МИД РК
22.03.2022
Главная Топ LIVE Все