В Microsoft признали, что хакеры взломали сервер компании

Информация об этом появилась на сайте компании.

Хакеры из группировки Lapsus$ взломали одну учетную запись и получили ограниченный доступ к данным.

Наши группы реагирования быстро приступили к исправлению скомпрометированной учетной записи и предотвращению дальнейших действий. Сообщение Microsoft

Также в сообщении говорится, что специалисты остановили атаку, не позволив неизвестным нанести более серьезный урон. Уточняется, что благодаря тому, что хакеры публично рассказали о своих действиях, атака злоумышленников была остановлена в «середине операции».

21 марта появилась информация, где утверждается, что хакеры успешно взломали серверы Microsoft. В качестве подтверждения участники группировки Lapsus$ опубликовали архив размером 9 ГБ, который предположительно содержит 37 ГБ исходного кода из более 250 проектов.

Взломщики также разместили в своем Telegram-канале скриншот, согласно которому они получили доступ к некоторым файлам множества проектов Microsoft. Среди прочего, в списке значатся репозитории поисковой системы Bing и голосового помощника Cortana. Какой объем данных оказался в распоряжении хакеров, неясно.

Lapsus$ — известная в сети хакерская группировка. Ранее ее представители брали на себя ответственность за взлом серверов Samsung, Nvidia, Okta, Ubisoft и других компаний.

Хакеры из группировки Lapsus$ заявили, что похитили 37 гигабайт данных Microsoft в конце марта. Злоумышленники рассказали, что в результате атаки были украдены данные о проектах Bing и Cortana, которые позже были выложены в открытый доступ.