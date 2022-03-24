Марат Жундубаев назначен акимом Костаная
Как сообщает «Алау», нового градоначальника представил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
По согласованию с депутатами городского маслихата на должность акима Костаная назначается Марат Жундубаев. Марат Коныспаевич более 20 лет работал в различных госструктурах Костанайской области.Архимед Мухамбетов
Ранее должность акима Костаная занимал Кайрат Ахметов, который освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Аким Костанайской области поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу и пожелал ему успехов.
Марат Жундубаев родился 26 июня 1974 года в Костанайской области.
Трудовой стаж:
помощник комбайнера (1991);
мастер АОЗТ «Араке» (1997-1998);
главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района (1999-2002);
главный специалист аппарата акима Костанайской области (2002-2005);
заместитель акима Житикаринского района (2005-2008);
заместитель акима Костаная (2008-2010);
начальник Управления здравоохранения Костанайской области (06.2010-09.2011);
начальник Управления образования Костанайской области (с 13.09.2011);
аким Лисаковска (02.2013-09.2015);
заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам (09.2015-09.2020);
государственный инспектор Администрации президента РК (с 28.09.2020).