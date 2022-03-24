Марат Жундубаев назначен акимом Костаная

Как сообщает «Алау», нового градоначальника представил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

По согласованию с депутатами городского маслихата на должность акима Костаная назначается Марат Жундубаев. Марат Коныспаевич более 20 лет работал в различных госструктурах Костанайской области. Архимед Мухамбетов

Ранее должность акима Костаная занимал Кайрат Ахметов, который освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Аким Костанайской области поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу и пожелал ему успехов.

Марат Жундубаев родился 26 июня 1974 года в Костанайской области.

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