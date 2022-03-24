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Законодательство РК
11:12 24.03.2022

Марат Жундубаев назначен акимом Костаная

Костанай, аким, Марат Жундубаев, назначение Фото: gov.kz
Назначен новый аким Костаная. Им по согласованию с депутатами городского маслихата стал Марат Жундубаев, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Алау», нового градоначальника представил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

По согласованию с депутатами городского маслихата на должность акима Костаная назначается Марат Жундубаев. Марат Коныспаевич более 20 лет работал в различных госструктурах Костанайской области.Архимед Мухамбетов

Ранее должность акима Костаная занимал Кайрат Ахметов, который освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Аким Костанайской области поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу и пожелал ему успехов.

Марат Жундубаев родился 26 июня 1974 года в Костанайской области.

Трудовой стаж:

  • помощник комбайнера (1991);

  • мастер АОЗТ «Араке» (1997-1998);

  • главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района (1999-2002);

  • главный специалист аппарата акима Костанайской области (2002-2005);

  • заместитель акима Житикаринского района (2005-2008);

  • заместитель акима Костаная (2008-2010);

  • начальник Управления здравоохранения Костанайской области (06.2010-09.2011);

  • начальник Управления образования Костанайской области (с 13.09.2011);

  • аким Лисаковска (02.2013-09.2015);

  • заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам (09.2015-09.2020);

  • государственный инспектор Администрации президента РК (с 28.09.2020).

Динара Халдарова
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