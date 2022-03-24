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Законодательство РК
12:14 24.03.2022

В Казахстане хотят вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты

работа комиссии по демонополизации экономики Фото: primeminister.kz
24 марта состоялось первое заседание комиссии по демонополизации экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, с докладами выступили министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев и другие.

По итогам первого заседания Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными государственными органами и АО «Самрук-Казына» в недельный срок внести в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана по поручению Касым-Жомарта Токаева.

Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.

Анастасия Московчук
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