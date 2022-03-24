12:14 24.03.2022
В Казахстане хотят вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
Фото: primeminister.kz
24 марта состоялось первое заседание комиссии по демонополизации экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным сайта главы правительства, с докладами выступили министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев и другие.
По итогам первого заседания Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными государственными органами и АО «Самрук-Казына» в недельный срок внести в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана по поручению Касым-Жомарта Токаева.
Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.