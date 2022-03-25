Как холдинг «Байтерек» обеспечивает казахстанцев доступным жильем

По словам уроженца Жамбылской области Саната Насурлаева, в 2018 году он встал на учет через ЦОН на приобретение жилья, а уже через три года подал заявку по программе «Бақытты отбасы» в «Отбасы банк», дочернюю организацию холдинга «Байтерек».

Фото: из личного архива Саната Насурлаева

У меня многодетная семья, поэтому поддержка от государства оказалась очень кстати. Не было никаких сложностей, все было открыто и прозрачно. Мою заявку одобрили – так я получил дом. Спасибо огромное государству и сотрудникам «Отбасы банка» за поддержку! Санат Насурлаев

Фото: из личного архива Саната Насурлаева

Двухкомнатную квартиру в Нур-Султане при содействии холдинга приобрела Ляйла Турсынбекова. У женщины двое детей.

Фото: из личного архива Ляйлы Турсынбековой

В беседе с корреспондентом Zakon.kz она отметила, что в 2016 году открыла депозит себе, сыну и дочери.

При поддержке «Отбасы банка» в декабре 2020 года купила себе двухкомнатную квартиру по программе «Шаңырақ» в городе Нур-Султане. Менеджер «Отбасы банка» по имени Перизат была моим консультантом, чему я очень рада. Это большая поддержка казахстанских семей со стороны государства! Ляйла Турсынбекова

Программы «Шанырак» и «Бакытты отбасы» со льготными условиями приобретения жилья реализует «Отбасы банк».

По программе «Шанырак» жилищные займы выдаются очередникам акиматов на жилье под 5% годовых (ГЭСВ 5,2%) на срок до 20 лет при наличии первоначального взноса от 10% стоимости жилья. С момента ее реализации выдано 15 тыс. займов на 187,4 млрд тенге.

Программа «Бакытты отбасы» ориентирована на многодетные, неполные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Ставка составляет 2% годовых (ГЭСВ 2,1%), первоначальный взнос составляет от 10% с возможностью использования жилищных сертификатов от акиматов на срок до 18 лет. На 1 марта 2022 года по данному направлению выдано 14 тыс. займов на 149,8 млрд тенге.

В холдинге «Байтерек» отмечают, что эти социальные программы позволяют приобрести жилье, ежемесячный платеж которого не обременяет семейный доход. В свою очередь «Бақытты отбасы», помимо прочих целей, стремится к тому, чтобы именно дети получали не только образование, но и крышу над головой.