МОН определил сроки приема документов по программе «Болашак»

Прием документов претендентов для участия в конкурсе в 2022 году установлен со 2 мая по 7 октября 2022 года, проведение самого конкурса – с 16 мая по 30 ноября 2022 года.

Кроме того, в документе представлен перечень родственных специальностей для обучения за рубежом по программе «Болашак» на 2022 год.

В частности, в него вошли:

Цифровая экономика. Цифровой маркетинг. Инновационный менеджмент. Менеджмент технологий. Аналитика больших данных. Предиктивная аналитика по отраслям. Информационная (кибер) безопасность и криптография. Предпринимательство. Социальное предпринимательство. Робототехника. Медиатехнологии. Цифровые медиа. Разработка сервисных платформ. Дизайн визуального контента. Финансовые технологии и ряд других.

Как отмечается, перечень применяется для определения родственности специальности, указанной в дипломе, предоставляемом претендентами для участия в конкурсе на присуждение стипендии, специальности, выбранной для обучения за рубежом.

Если специальности претендента нет в списке родственных, решение о допуске к конкурсу принимает Министерство образования и науки РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.