Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:50 24.03.2022

МОН определил сроки приема документов по программе «Болашак»

сроки приема на премию Болашак Фото: Zakon.kz
Министерство образования и науки подготовило приказ, устанавливающий сроки приема документов и проведения конкурса для присуждения международной стипендии «Болашак».

Прием документов претендентов для участия в конкурсе в 2022 году установлен со 2 мая по 7 октября 2022 года, проведение самого конкурса – с 16 мая по 30 ноября 2022 года.

Кроме того, в документе представлен перечень родственных специальностей для обучения за рубежом по программе «Болашак» на 2022 год.

В частности, в него вошли:

  1. Цифровая экономика. Цифровой маркетинг.

  2. Инновационный менеджмент. Менеджмент технологий.

  3. Аналитика больших данных. Предиктивная аналитика по отраслям.

  4. Информационная (кибер) безопасность и криптография.

  5. Предпринимательство. Социальное предпринимательство.

  6. Робототехника.

  7. Медиатехнологии. Цифровые медиа. Разработка сервисных платформ. Дизайн визуального контента.

  8. Финансовые технологии и ряд других.

Как отмечается, перечень применяется для определения родственности специальности, указанной в дипломе, предоставляемом претендентами для участия в конкурсе на присуждение стипендии, специальности, выбранной для обучения за рубежом.

Если специальности претендента нет в списке родственных, решение о допуске к конкурсу принимает Министерство образования и науки РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.

Лариса Черненко
МОН РК Казахстан
Ситуация в Украине: тяжелые переговоры и секретная информация ЕС для Киева
23.03.2022
После заявления Путина доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей
23.03.2022
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
24.03.2022
Еще семь казахстанцев отправились из Украины в Польшу
23.03.2022
Офтальмолог рассказал, о каких проблемах сигнализируют «мушки перед глазами»
23.03.2022
Главная Топ LIVE Все