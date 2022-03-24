МОН определил сроки приема документов по программе «Болашак»
Прием документов претендентов для участия в конкурсе в 2022 году установлен со 2 мая по 7 октября 2022 года, проведение самого конкурса – с 16 мая по 30 ноября 2022 года.
Кроме того, в документе представлен перечень родственных специальностей для обучения за рубежом по программе «Болашак» на 2022 год.
В частности, в него вошли:
Цифровая экономика. Цифровой маркетинг.
Инновационный менеджмент. Менеджмент технологий.
Аналитика больших данных. Предиктивная аналитика по отраслям.
Информационная (кибер) безопасность и криптография.
Предпринимательство. Социальное предпринимательство.
Робототехника.
Медиатехнологии. Цифровые медиа. Разработка сервисных платформ. Дизайн визуального контента.
Финансовые технологии и ряд других.
Как отмечается, перечень применяется для определения родственности специальности, указанной в дипломе, предоставляемом претендентами для участия в конкурсе на присуждение стипендии, специальности, выбранной для обучения за рубежом.
Если специальности претендента нет в списке родственных, решение о допуске к конкурсу принимает Министерство образования и науки РК.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.