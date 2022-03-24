Почти на 10 тенге снизился курс доллара на торгах

На утренних торгах курс доллара составил 501,49 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,19 тенге (+0,29), китайского юаня – 78,50 тенге (-0,84).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491-497 тенге, евро – по 540-550 тенге, российские рубли – по 5,2-5,9 тенге.