15:48 24.03.2022
Почти на 10 тенге снизился курс доллара на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 495,43 тенге, снизившись сразу на 9,93 тенге, передает Zakon.kz.
На утренних торгах курс доллара составил 501,49 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,19 тенге (+0,29), китайского юаня – 78,50 тенге (-0,84).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491-497 тенге, евро – по 540-550 тенге, российские рубли – по 5,2-5,9 тенге.