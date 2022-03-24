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Законодательство РК
16:15 24.03.2022

Ранее судимый совершил разбойное нападение на ломбард в Нур-Султане

полиция, задержание Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане 21 марта мужчина совершил разбойное нападение на ломбард. Полицейскими было установлено место сбыта похищенных ювелирных изделий, передает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение от 21-летней эксперта-оценщика ломбарда о том, что около 11:00 в ломбард по улице Бухар Жырау зашел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, совершил разбойное нападение.

Испуганная девушка не смогла открыть сейф, тогда подозреваемый взял со стола связку ключей и попытался открыть его сам. Но это ему не удалось и он ударил работника кулаком.

Затем подозреваемый взял со стола сотовый телефон и золотые серьги с бриллиантами, золотую цепочку с подвеской, два золотых кольца. После чего он скрылся с места преступления, причинив крупный ущерб. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Разыскиваемый был установлен и задержан в дежурные сутки. Им оказался 34-летний житель города, ранее судимый. Полицейскими было установлено место сбыта похищенных ювелирных изделий, которые были изъяты.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Анастасия Стативкина
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