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18:49 24.03.2022

«Сила Сибири» временно остановит транспортировку газа

Газопровод Россия Китай Фото: pixabay
Плановые профилактические работы на газопроводе пройдут до 4 апреля. По газопроводу «Сила Сибири» российский газ идет из Якутии в Китай, сообщает Zakon.kz.

С 29 марта по 4 апреля на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена, сообщили в «Газпроме».

Отмечается, что по договоренности «Газпрома» и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.

«Сила Сибири» была запущена в начале декабря 2019 года.

По газопроводу идут поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии. По условиям, ежегодно в Китай перегоняется 38 млрд кубометров газа. Протяженность газопровода — около трех тысяч километров.

Данияр Кунафин
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