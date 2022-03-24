«Сила Сибири» временно остановит транспортировку газа

С 29 марта по 4 апреля на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена, сообщили в «Газпроме».

Отмечается, что по договоренности «Газпрома» и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.

«Сила Сибири» была запущена в начале декабря 2019 года.

По газопроводу идут поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии. По условиям, ежегодно в Китай перегоняется 38 млрд кубометров газа. Протяженность газопровода — около трех тысяч километров.