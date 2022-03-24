Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане

Сегодня Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение отменить обязательное ношение масок в помещениях. Это было сделано с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Между тем сохраняется обязательное ношение масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители) и рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах.

Кроме этого, разрешена кабинетная система обучения в образовательных организациях.