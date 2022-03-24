Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:39 24.03.2022

Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане

Люди Фото: Zakon.kz
Обязательный характер ношения масок остался в медорганизациях. Кроме этого, сохраняются рекомендации по ношению масок в местах массового скопления людей, передает Zakon.kz.

Сегодня Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение отменить обязательное ношение масок в помещениях. Это было сделано с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Между тем сохраняется обязательное ношение масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители) и рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах.

Кроме этого, разрешена кабинетная система обучения в образовательных организациях.

Ирина Мишура
COVID-19 МВК Казахстан
Ситуация в Украине: тяжелые переговоры и секретная информация ЕС для Киева
23.03.2022
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
24.03.2022
Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России
23.03.2022
В Казахстане хотят вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
24.03.2022
На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли останки погибших
23.03.2022
Главная Топ LIVE Все