Михаил Кукушкин обыграл 42 ракетку мира на Мастерсе в Майами

За выход во второй круг основной сетки Михаил Кукушкин сломил сопротивление одного из ведущих игроков АТР-Тура, 42 ракетку планеты – голландца Ботика ван де Зандшульпа. Казахстанский теннисист для победы в упорном поединке потратил почти два часа времени. По итогам двух сетов – 6:4, 6:4. Теперь Михаила ждет очень сложный соперник – триумфатор и чемпион турнира в Индиан-Уэллсе, Тэйлор Фритц.

К сожалению, не смогли пройти барьер первого круга парного разряда Андрей Голубев и Александр Бублик. Казахстанская пара проиграла дуэту Фелисиано Лопес (Испания) и Стефанос Циципас (Греция) – 6:7, 4:6.

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