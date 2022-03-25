07:40 25.03.2022
Михаил Кукушкин обыграл 42 ракетку мира на Мастерсе в Майами
Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин продолжает победное шествие на крупном американском Мастерсе на кортах Майами. После двух выигрышей в квалификации 25 марта казахстанец праздновал успех в первом круге основы, сообщает Zakon.kz.
За выход во второй круг основной сетки Михаил Кукушкин сломил сопротивление одного из ведущих игроков АТР-Тура, 42 ракетку планеты – голландца Ботика ван де Зандшульпа. Казахстанский теннисист для победы в упорном поединке потратил почти два часа времени. По итогам двух сетов – 6:4, 6:4. Теперь Михаила ждет очень сложный соперник – триумфатор и чемпион турнира в Индиан-Уэллсе, Тэйлор Фритц.
К сожалению, не смогли пройти барьер первого круга парного разряда Андрей Голубев и Александр Бублик. Казахстанская пара проиграла дуэту Фелисиано Лопес (Испания) и Стефанос Циципас (Греция) – 6:7, 4:6.
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