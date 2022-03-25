09:57 25.03.2022
Предприниматель из Караганды осужден за хищение 57 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Караганде завершено расследование по факту мошенничества руководителя ТОО «ЖилОтделСтрой» – он осужден на шесть лет лишения свободы (условно), сообщает Zakon.kz.
C 2015 по 2019 год при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети Кудайкулов А.Б. похитил денежные средства АО НК «ҚТЖ» на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве отметили, что средства возвращены в доход бюджета.
Приговором суда Кудайкулов осужден на шесть лет лишения свободы (условно).Пресс-служба АФМ РК