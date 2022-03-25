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Законодательство РК
09:57 25.03.2022

Предприниматель из Караганды осужден за хищение 57 млн тенге

приговор суда Фото: Zakon.kz
В Караганде завершено расследование по факту мошенничества руководителя ТОО «ЖилОтделСтрой» – он осужден на шесть лет лишения свободы (условно), сообщает Zakon.kz.
C 2015 по 2019 год при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети Кудайкулов А.Б. похитил денежные средства АО НК «ҚТЖ» на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что средства возвращены в доход бюджета.

Приговором суда Кудайкулов осужден на шесть лет лишения свободы (условно).Пресс-служба АФМ РК

Анастасия Московчук
АФМ РК Карагандинская область
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