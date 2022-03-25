Предприниматель из Караганды осужден за хищение 57 млн тенге

C 2015 по 2019 год при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети Кудайкулов А.Б. похитил денежные средства АО НК «ҚТЖ» на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что средства возвращены в доход бюджета.