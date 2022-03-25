11:10 25.03.2022
Тенге продолжает укрепляться на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 494,03 тенге, снизившись на 1,24 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,29 тенге и составил 5,19 тенге. А курс китайского юаня снизился на 0,84 тенге и составил 78,50 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492-496 тенге, евро – 541-549 тенге, рос. рубль – 5-5,8 тенге.
Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 25 марта.
Майские фьючерсы на нефть WTI снизись на 0,12%, составив $112,18 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 0,02% — до $119,05 за баррель.