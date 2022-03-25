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Законодательство РК
11:30 25.03.2022

Советы юриста: как не попасться на уловки мошенников в интернете

советы юриста по онлайн-мошенникам Фото: pixabay
С развитием технологий и онлайн-услуг растет и количество интернет-мошенничества, нередко казахстанцы лишаются последних денег. Юридический консультант ПЮК Adilzanger Алихан Сапаргалиев рассказал, как не попасть на уловки кибермошенников, передает Zakon.kz.

Согласно статистике, количество такого вида преступлений растет на 30-50% с каждым годом, и поэтому каждый должен знать, как действуют интернет-мошенники, и что делать, если вас обманули.

Остановимся на четырех особо распространенных видах интернет-мошенничества.

Первое – это предоплата за товар или услугу через объявления OlХ, Kolesa, Instagram и т.д. Ни в коем случае не отправляйте предоплату, не убедившись в благонадежности продавца.

Второе – оформление онлайн микрозаймов на сайтах микрокредитных организаций и хищение денег с банковских счетов после получения персональных данных граждан. В частности, оформление онлайн микрозаймов совершается знакомыми, которые владеют персональными данными, либо из-за информационной неграмотности наших граждан в результате небрежного хранения персональных данных.

Никогда не отправляйте фото удостоверения личности и банковской карты (с двух сторон) и не передавайте CVV код (трехзначный код) банковских карт и SMS пароли, даже сотрудникам банка.

Третье – выгодное вложение в разные проекты. Вы, наверное, видели такие страницы в Instagram, где пишут, что за сутки удвоят или утроят ваши деньги. Это и есть мошенники.

Четвертое – взлом страницы в социальных сетях, когда от лица родственников либо знакомых просят о материальной помощи. Прежде чем отправить деньги, убедитесь, что вы действительно переписываетесь с родственником, в лучшем случае, созвонитесь с ним.

Итак, если мошенникам удалось вас обмануть и забрать ваши деньги, в первую очередь необходимо сохранить переписки с мошенником, номер его телефона, чеки. Затем обратиться с письменным заявлением о совершенном преступлении к сотрудникам полиции вашего населенного пункта.

Также не забываем, что заявление в полицию можно написать онлайн по ссылке qamqor.gov.kz, где требуется авторизация посредством ЭЦП либо через номер мобильного телефона. Здесь же прилагаются пошаговые инструкции по каждому способу авторизации и подачи заявления.

Сервис состоит из 5 шагов – авторизации, выбора органа уголовного преследования, указания личных данных, описания самой жалобы и получения уведомления о состоянии заявления.

Также стоит рассказать всем своим знакомым об интернет-мошенниках и как они действуют, чтобы не оказаться очередной жертвой злоумышленников.

Лариса Черненко
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