Более 2,5 тысячи золотых слитков купили казахстанцы в феврале

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 79 262 золотых слитка общим весом 2,9 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 27% – 21 646 штук.

Далее следуют 100-граммовые – 17 491 штука (22%) и 20-граммовые – 15 283 штуки (19%), 5-граммовые – 14 239 штук (18%), 50-граммовые – 10 603 штуки (14%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

В условиях неопределенности на финансовом рынке и повышенной волатильности курсов валют инвестирование в золотые слитки может послужить альтернативным инструментом, обеспечивающим сохранность сбережений. Нацбанк РК

Как отмечают в Нацбанке, главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 11 756 мерных слитков общей массой 288,7 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.