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12:37 25.03.2022

Госномер для авто на выбор смогут приобрести казахстанцы

поправки в Налоговый кодекс по госномерам Фото: Zakon.kz
Министерство нацэкономики подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение госпошлины при выборе госномера на автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Налоговый кодекс предлагается дополнить нормой, устанавливающей размер государственной пошлины за изготовление любых желаемых на заказ государственных регистрационных номерных знаков цифрового или буквенного обозначения.

Желаемый госномер будет стоить автовладельцу 15 МРП (45 945 тенге в 2022 году). Однако поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2023 года.

Исключение составляют госномера с одинаковым буквенным и цифровым обозначением: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.

Лариса Черненко
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