Госномер для авто на выбор смогут приобрести казахстанцы

Налоговый кодекс предлагается дополнить нормой, устанавливающей размер государственной пошлины за изготовление любых желаемых на заказ государственных регистрационных номерных знаков цифрового или буквенного обозначения.

Желаемый госномер будет стоить автовладельцу 15 МРП (45 945 тенге в 2022 году). Однако поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2023 года.

Исключение составляют госномера с одинаковым буквенным и цифровым обозначением: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.