Генеральным директором телеканала «Алматы» стал Тимур Базарбаев

Тимур Базарбаев окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «журналистика».

В разные годы он работал в структурах акиматов города Алматы, Карагандинской и Западно-Казахстанской областей, информационного холдинга Nur Media и партии Nur Otan.

С 2016 по 2019 год – руководитель службы по связям с общественностью акимата города Алматы.

С 2019 по 2022 год – руководитель пресс-службы Центрального аппарата партии AMANAT.