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14:12 25.03.2022

Генеральным директором телеканала «Алматы» стал Тимур Базарбаев

Тимур Базарбаев Фото: из личного архива Тимура Базарбаева
Тимур Базарбаев назначен генеральным директором телеканала «Алматы», передает Zakon.kz.

Тимур Базарбаев окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «журналистика».

В разные годы он работал в структурах акиматов города Алматы, Карагандинской и Западно-Казахстанской областей, информационного холдинга Nur Media и партии Nur Otan.

С 2016 по 2019 год – руководитель службы по связям с общественностью акимата города Алматы.

С 2019 по 2022 год – руководитель пресс-службы Центрального аппарата партии AMANAT.

Анастасия Стативкина
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