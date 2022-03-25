Три варианта паспортов – какую госпошлину будут платить казахстанцы

Так, изменения вносятся в статью 615.

Устанавливается, что за выдачу паспорта гражданина РК объемом 22 страницы нужно будет заплатить 4 МРП (12 252 тенге для детей до 16 лет); за документ в 36 страниц – 8 МРП (24 504 тенге). Паспорт с 48 страницами будет стоить 12 МРП (36 756 тенге).

За удостоверение лица без гражданства придется заплатить 8 МРП (24 504 тенге).

Удостоверения личности для граждан Казахстана – 0,2 МРП (612,6 тенге).

Удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в течение года более двух раз – 1 МРП (3063 тенге).

Вид на жительство иностранца в РК – 0,2 МРП (612,6 тенге).

В нынешней редакции Налогового кодекса фигурируют только паспорт гражданина РК (без разделения на количество страниц), удостоверения лица без гражданства, проездного документа – 8 МРП, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца в РК – 0,2 МРП.

Проект поправок размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.