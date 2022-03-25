17:29 25.03.2022
Курсы валют на выходные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 494,26 тенге, снизившись на 1,01 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля на дневных торгах составил 5,08 тенге (-0,10), курс евро – 560,50 тенге (+1,50).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 77,53 тенге (-0,96).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492-497 тенге, евро – 540-549 тенге, рос. рубль – 5-5,7 тенге.