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17:29 25.03.2022

Курсы валют на выходные дни

курсы валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 494,26 тенге, снизившись на 1,01 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля на дневных торгах составил 5,08 тенге (-0,10), курс евро – 560,50 тенге (+1,50).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 77,53 тенге (-0,96).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492-497 тенге, евро – 540-549 тенге, рос. рубль – 5-5,7 тенге.

Лариса Черненко
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