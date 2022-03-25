97 оружейных схронов выявило МВД

Сотрудники МВД продолжают находить огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе похищенные в период массовых беспорядков в январе.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий криминальной полицией во взаимодействии со службами ОВД из незаконного оборота изъято 1268 единиц огнестрельного оружия, в том числе 127 автоматов, пулемет, 395 пистолетов, 144 нарезных карабина, 414 гладкоствольных ружей, а также 238 гранат и более 33 тысяч единиц боеприпасов различных калибров.

За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия задержано и арестовано 319 лиц, в том числе 22 представителя криминалитета. В ходе проведенных специальных операций выявлено и ликвидировано 97 схронов с огнестрельным оружием. Пресс-служба МВД РК

Так, 18 марта при проведении оперативной разработки сотрудниками Департамента криминальной полиции МВД и ДП города Алматы задержан алматинец, у которого изъято нарезное ружье модели SL-8 223 калибра, пять гладкоствольных ружей: модели FAIR 12 калибра, две единицы модели Ata Arms 12 калибра, две единицы модели FRENSHI 12 калибра, а также два ружья для подводной охоты, похищенные из охотничьего магазина «Корган» города Алматы в период январских событий.

Фото: polisia.kz

12 марта в лесополосе, за гостиницей Medeus Villa по улице Керей-Жанибек хандар города Алматы обнаружен схрон, из которого изъято три пистолета, 15 гранат, 229 патронов различного калибра и два бронежилета.

По всем фактам проводится досудебное расследование.