Казахстан занял 23-е место в мировом рейтинге загрязненности воздуха

Швейцарская мониторинговая группа IQAir представила рейтинг стран по загрязненности воздуха.

Казахстан расположился на 23-м месте, а в рейтинге столиц с загрязненным воздухом Нур-Султан занял 35-е место.

Среди стран Центральной Азии Казахстан расположился ниже Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Среди стран мира первое место с самым грязным воздухом авторы рейтинга присудили Народной Республике Бангладеш. На втором месте – Чад, следом расположился Пакистан.

Самый чистый воздух на острове Новая Каледония, второе место на Виргинских островах, третье – в Пуэрто-Рико. Столицы этих регионов также находятся на первом месте по чистоте воздуха.

Среди крупнейших городов мира в рейтинге Пекин расположился на 16 месте, Париж – на 68 месте, Берлин – на 72, Москва расположилась на 73 месте, Рим – на 77, Лондон – на 82, Вашингтон – на 86, Токио – на 87 месте.

Авторы доклада отмечают, что в 2021 году качество воздуха в Центральной и Южной Азии было одним из худших в мире.

По данным программы ООН по окружающей среде, 70% смертей, связанных с качеством воздуха в мире, происходят в этом регионе.

Только два города в регионе соответствовали рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха для среднегодовой концентрации 5 мкг/кв. м. Это Чу и Жезказган.