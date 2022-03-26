США изображают из себя «силу добра», однако Штаты совершили «семь грехов» в разворачивающемся украинском кризисе. Такое мнение выразил колумнист издания Global Times И Синь.

Первым грехом автор материала назвал приверженность менталитету холодной войны.

При поддержке США НАТО провело пять раундов расширения на восток. Видя, как на ее пространство безопасности посягают дюйм за дюймом, Россия или любая другая страна не может не чувствовать угрозы быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной является печальным примером менталитета холодной войны, который имеет неприятные последствия на Европейском континенте.

Обозреватель отметил, что действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке «привязать» к себе Европу.

Чтобы привязать Европу к своему фургону, стратегически и с точки зрения безопасности, США кооптировали, соблазняли и подстрекали. Интересы Украины и Европы – ничто. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы обратиться, кроме своего американского союзника.

Следующим грехом США колумнист назвал использование информации для манипулирования. Он отметил, что ситуация в Украине стала первым крупнейшим конфликтом в эпоху социальных сетей. А США усилили свое информационное наступление и выпустили информацию, которая просто не соответствует действительности.

Обозреватель также обвинил социальные сети Facebook, Twitter и Youtube, которые «без колебаний отказались от своей давно разрекламированной приверженности свободе слова, быстро отключили российские государственные СМИ и закрыли пророссийские аккаунты».

Еще одним грехом автор материала назвал поддержание гегемонии доллара в трудные для мировой экономики времена.

Продолжающийся конфликт ввергнул мировые фондовые рынки в сильную турбулентность, привел к росту цен на энергоносители, поднял мировые цены на продовольствие до 11-летнего максимума и еще больше нарушил промышленные цепочки и цепочки поставок. Для США война, похоже, является источником денег. Сразу после начала конфликта фондовый рынок США резко вырос, а его военный и энергетический экспорт резко возрос. Действительно, ЕС обделен, но у дяди Сэма полный карман.

Также автор материала высказался о раздаче оружия со стороны США и двойных стандартах в геополитике.

Изображая себя «защитником прав человека», США на самом деле сыграли определенную роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. В этом украинском кризисе США никогда не перестают раздувать пламя. Америка обучала и оснащала украинских солдат до кризиса. Она предложила прямую передачу оружия Украине и возглавила кампанию давления на Россию с начала кризиса.

Колумнист заявил, что Соединенные Штаты спонсируют военные биолаборатории. По словам автора материала, «только в Украине насчитывается около 30 таких лабораторий».

Кроме этого, обозреватель отметил, что США «разжигают войны, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем». По его словам, США нуждаются во внешнем конфликте на фоне политической поляризации, разрыва в доходах, расовых разногласий и пандемии внутри страны.