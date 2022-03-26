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14:08 26.03.2022

Огромная дыра: в Актау после дождя провалился асфальт

актау, дождь, асфальт, огромная дыра, комментарий Фото: скриншот
В Актау после дождя провалился асфальт и образовалась огромная дыра, передает Zakon.kz.

Об обвале асфальта lada.kz сообщили местные жители, которые сняли видео 26 марта у одной из шиномонтажных мастерских – около гаражно-строительного кооператива «Строитель» в 21-м микрорайоне Актау.

Ситуацию прокомментировал заместитель директора «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов.

По данному адресу произошел порыв канализационного коллектора, в результате чего обвалился асфальт. В настоящее время по периметру установлены ограждения. Возьмем в работу.Ислям Усенов

Замдиректора КЖСА заверил, что при обвале никто не пострадал.

Динара Халдарова
Актау Мангистауская область
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