14:08 26.03.2022
Огромная дыра: в Актау после дождя провалился асфальт
Фото: скриншот
Об обвале асфальта lada.kz сообщили местные жители, которые сняли видео 26 марта у одной из шиномонтажных мастерских – около гаражно-строительного кооператива «Строитель» в 21-м микрорайоне Актау.
Ситуацию прокомментировал заместитель директора «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов.
По данному адресу произошел порыв канализационного коллектора, в результате чего обвалился асфальт. В настоящее время по периметру установлены ограждения. Возьмем в работу.Ислям Усенов
Замдиректора КЖСА заверил, что при обвале никто не пострадал.