Огромная дыра: в Актау после дождя провалился асфальт

Об обвале асфальта lada.kz сообщили местные жители, которые сняли видео 26 марта у одной из шиномонтажных мастерских – около гаражно-строительного кооператива «Строитель» в 21-м микрорайоне Актау.

Ситуацию прокомментировал заместитель директора «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов.

По данному адресу произошел порыв канализационного коллектора, в результате чего обвалился асфальт. В настоящее время по периметру установлены ограждения. Возьмем в работу. Ислям Усенов

Замдиректора КЖСА заверил, что при обвале никто не пострадал.