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Законодательство РК
15:41 26.03.2022

Лошадь в автобусе – мужчину оштрафовали в Алматы

алматы, автобус, лошадь, перевозка, полиция, штраф Фото: скриншот
В Алматы оштрафовали мужчину, перевозившего лошадь в автобусе, передает Zakon.kz.

Видеозапись, сделанная в салоне одного из алматинских автобусов, возмутила пользователей Сети.

При проведении розыскных мероприятий отделением природоохранной полиции нашего подразделения установлен гр. Ж., который перевозил свою лошадь в автобусе 12-го маршрута. Свою ошибку он признал сразу же. Владелец животного привлечен к административной ответственности по ст. 407-2, ч. 1, п. 5 КоАП РК.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев

По словам Утебаева, с владельцем лошади «проведена праворазъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь».

Ст. 407-2 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными»:

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к:

5) перевозке животных влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц – в размере двадцати, на юридических лиц – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

Динара Халдарова
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