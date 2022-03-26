Лошадь в автобусе – мужчину оштрафовали в Алматы

Видеозапись, сделанная в салоне одного из алматинских автобусов, возмутила пользователей Сети.

При проведении розыскных мероприятий отделением природоохранной полиции нашего подразделения установлен гр. Ж., который перевозил свою лошадь в автобусе 12-го маршрута. Свою ошибку он признал сразу же. Владелец животного привлечен к административной ответственности по ст. 407-2, ч. 1, п. 5 КоАП РК. Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев

По словам Утебаева, с владельцем лошади «проведена праворазъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь».