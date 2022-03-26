15:41 26.03.2022
Лошадь в автобусе – мужчину оштрафовали в Алматы
Фото: скриншот
Видеозапись, сделанная в салоне одного из алматинских автобусов, возмутила пользователей Сети.
При проведении розыскных мероприятий отделением природоохранной полиции нашего подразделения установлен гр. Ж., который перевозил свою лошадь в автобусе 12-го маршрута. Свою ошибку он признал сразу же. Владелец животного привлечен к административной ответственности по ст. 407-2, ч. 1, п. 5 КоАП РК.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев
По словам Утебаева, с владельцем лошади «проведена праворазъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь».
Ст. 407-2 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными»:
1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к:
5) перевозке животных влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц – в размере двадцати, на юридических лиц – в размере тридцати месячных расчетных показателей.