Акцизы на нагреваемый табак просят уравнять с сигаретами в Казахстане

Для этого необходимо рассчитывать ставку налога, исходя из количества штук, а не килограммов стиков нагреваемого табака, считает лидер антитабачного движения Казахстана Джамиля Садыкова.

Так, по ее мнению, на сегодняшний день налогообложение изделий из нагреваемого табака не отвечает потребностям бюджета и действующему законодательству.

К примеру, Кодекс о здоровье уже приравнял нагреваемый табак к сигаретам, но с акцизами этого сделано не было. Между тем, по мнению Садыковой, это приносит серьезные убытки бюджету страны, ведь в случае, если акцизы все же сравняют, потенциал поступлений в бюджет составит более 50 млрд тенге в год. Акцизы на ИНТ (изделия из нагреваемого табака) и устройства для курения – это очень богатый и стабильный, но совершенно недооцененный источник госдохода, который может быстро покрыть дыры в бюджете после пандемии. Так, согласно данным EuroMonitor, системы нагреваемого табака показывают значительный рост продаж. В 2020 году ИНТ продано на сумму 98,7 млрд тенге, а в 2021 году – уже на 121,6 млрд тенге с прогнозом роста до 142,8 млрд тенге в 2022 году. Если МНЭ и Министерство финансов, уважая действующее законодательство, полностью приравняют данный вредный продукт к сигаретам, то потенциал поступлений от ИНТ составит более 50 млрд тенге, а от устройств может быть и того больше, ввиду нарастающей эпидемии. Джамиля Садыкова

Акциз на изделия, по ее мнению, должен рассчитываться поштучно, как и сигареты, и составлять 12 300 тенге за тысячу стиков. Об аналогичной ситуации говорится и в докладе ВОЗ, озвученном на Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В документе отмечается, что стоимость стиков схожа со стоимостью обычных сигарет, а вот акциз на обе продукции разнится.

Цена на единицу расходных материалов, как правило, близка к цене обычных сигарет, а акцизный сбор на расходные материалы категории ИНТ, как правило, ниже, чем на обычные сигареты. Несмотря на то, что цена устройства может стать потенциальным барьером, это может способствовать росту привлекательности данного изделия как роскошного и престижного, – говорится в докладе.

Джамиля Садыкова приводит в пример страны, где уже перешли к поштучному акцизу на ИНТ.

Всего лишь за год, когда Украина перешла к поштучному акцизу на ИНТ (в 2020 году), в их бюджет поступило в 5,3 раза, или на 158 млрд тенге больше, что составило в прошлом году около 195 млрд тенге. Очевиден колоссальный выигрыш госбюджета, который одним решением легко и быстро повысил доходность от вредного изделия неказахстанского производства, – считает лидер антитабачного движения.

По мнению Садыковой, Налоговый кодекс нужно менять, чтобы акциз на ИНТ рассчитывался поштучно, как и в случае с обычными сигаретами. На данный момент нагреваемый табак продолжает исчисляться килограммами.

В докладе ВОЗ рекомендуют тот же подход – облагать ИНТ налогами по ставкам, аналогичным ставкам на сигареты. В качестве примера приводится еще большее количество стран – это Азербайджан, Колумбия, Грузия, Израиль, Япония и Украина, а также палестинская территория, включая Восточный Иерусалим, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Министерство финансов РК подтвердило, что акцизы на нагреваемый табак сейчас занижены по сравнению с сигаретными. Бюджет получает 11 750 тенге с килограмма стиков и 12 300 тенге с 1 тыс. штук сигарет.

Однако Минфин не уточнил, поддерживает ли требование ВОЗ их уравнять и какой дополнительный доход от этого может получить государство.

Главный борец с курением Джамиля Садыкова считает – повышение акцизов на ИНТ – это не только возможность увеличить поступления в бюджет. Но и шанс улучшить здоровье народа, ведь повышение цен на вредные изделия вслед за повышением акцизов может стимулировать людей бросить курить.

Между тем на сайте Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака опубликован пресс-релиз, в котором говорится, что стороны конвенции продолжат добиваться всеобъемлющего осуществления РКБТ ВОЗ как настоящего решения проблемы табачной эпидемии, «в то время как табачная промышленность стремится внести путаницу и лживо выставляет себя в качестве решения проблемы пагубного употребления табака».