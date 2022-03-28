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11:06 28.03.2022

Тенге продолжает укрепляться на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 489,1 тенге, снизившись сразу 5,16 тенге, передает Zakon.kz.

Национальный банк установил на 28 марта курс евро в 543,77 тенге, курс российского рубля – в 5,04 тенге, курс китайского юаня – в 77,67 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 483-490 тенге, евро –по 532-538 тенге, российские рубли – по 5,1-5,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 28 марта.

Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,06%, составив 110,41 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае снизились на 2,65% — до 114,26 доллара за баррель.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
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