11:49 28.03.2022
Тепло и ветрено — прогноз погоды в Казахстане на три дня
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 марта. Практически на всей территории республики пройдут осадки, передает Zakon.kz.
29 марта на севере, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке в горных районах, 30 марта на востоке страны ожидаются сильный дождь и снег. РГП «Казгидромет»
По республике прогнозируют туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, на севере, юге очень сильный порывистый ветер, 30 м/с и более, на севере, востоке, в центре страны – с метелью.
Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
ночью в северной половине республики до -6...+2°C;
в южной половине страны — колебание температуры воздуха до -5...+5°C;
днем ожидается повышение температуры воздуха на западе, юго-западе и юге страны до +10…+20°C;
на севере республики – до +2…+8°C;
на востоке и в центре республики – до +3…+11°C.