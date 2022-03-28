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11:49 28.03.2022

Тепло и ветрено — прогноз погоды в Казахстане на три дня

Горы, весна, Алматы Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 марта. Практически на всей территории республики пройдут осадки, передает Zakon.kz.
29 марта на севере, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке в горных районах, 30 марта на востоке страны ожидаются сильный дождь и снег. РГП «Казгидромет»

По республике прогнозируют туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, на севере, юге очень сильный порывистый ветер, 30 м/с и более, на севере, востоке, в центре страны – с метелью.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

  • ночью в северной половине республики до -6...+2°C;

  • в южной половине страны — колебание температуры воздуха до -5...+5°C;

  • днем ожидается повышение температуры воздуха на западе, юго-западе и юге страны до +10…+20°C;

  • на севере республики – до +2…+8°C;

  • на востоке и в центре республики – до +3…+11°C.

Анастасия Стативкина
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