Тепло и ветрено — прогноз погоды в Казахстане на три дня

29 марта на севере, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке в горных районах, 30 марта на востоке страны ожидаются сильный дождь и снег. РГП «Казгидромет»

По республике прогнозируют туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, на севере, юге очень сильный порывистый ветер, 30 м/с и более, на севере, востоке, в центре страны – с метелью.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха: