Снижение нагрузки на стационары из-за COVID-19 объяснила глава Минздрава

Если в начале пандемии коронавируса в 2020 году медики опасались перегрузки больниц и коллапса системы здравоохранения, то теперь, к ее окончанию, казахстанская система здравоохранения перестроена так, чтобы даже новые возможные вспышки не вынуждали врачей и власти искать новые места для ковидных госпиталей.

Пандемия затронула весь мир и диктовала принятие срочных мер по недопущению перегрузки системы здравоохранения, оказанию доступной и качественной медицинской помощи населению. Принятые меры в виде пересмотра подходов к оказанию медицинской помощи на уровне ПМСП позволили обеспечить доступную медицинскую помощь в 80% случаях пациентам с коронавирусной инфекцией на амбулаторном уровне, не перегружая стационары, и, соответственно, оказывать плановую медицинскую помощь по другим профилям. Работа в этом направлении продолжается. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Среди введенных новшеств за крайние два года – мобильные бригады (одна бригада на 5 тыс. населения), бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией на амбулаторном уровне пятью препаратами, дневные стационары.

Врачи на участках проводили активное динамическое наблюдение пациентов из групп риска (лиц в возрасте 65 лет и старше, беременных и детей, а также пациентов с хроническими заболеваниями) с использованием дистанционных медицинских услуг (аудио-, видеоконсультаций), а также вели пациентов с коронавирусной инфекцией легкой формы течения.

Только за прошедший год оказано около 6,5 млн дистанционных услуг, из них более 1 млн – сельскому населению. В 2021 году было приобретено 100 передвижных медицинских комплексов – это своего рода поликлиника на колесах. Таких передвижных медицинских комплексов в стране 149, они выезжают в труднодоступные и отдаленные села для предоставления медицинской помощи населению. В 2021 году в 3,6 раза увеличен охват жителей отдаленных сел услугами передвижных медицинских комплексов (2021 году – 1,8 млн, 2020 году – 500 тыс.). Выявление увеличилось на 63,6% (132 тыс. пациентов). Ажар Гиният

Чтобы заранее узнать, кто из пациентов входит в группу риска и может получить осложнения хронических заболеваний на фоне заражения COVID-19, в Казахстане усилили скрининговые осмотры целевых групп по шести наименованиям: это болезни системы кровообращения, сахарный диабет, глаукома, рак шейки матки, молочной железы, а также колоректальный рак. Сегодня Минздрав продолжает совершенствовать профилактические осмотры населения в сельской местности. Эта инициатива будет внедрена в середине текущего года.