Ермухамет Ертысбаев возглавил Народную партию Казахстана

В своем выступлении Айкын Конуров отметил, что страна сейчас переживает непростой переходный период к новой формации. Реформы главы государства Касым-Жомарта Токаева направлены на демократизацию общества и баланс ветвей власти. Политическим партиям отводится немаловажная роль в этом процессе.

Идея нашей партии о справедливом демократическом государстве требует всестороннего развития. Трансформация партии продолжается, и этот процесс должен быть непрерывным. Перед нами объективно встает вопрос кратного усиления партийного руководства новыми людьми с опытом работы в партийных структурах, государственной службе, представительных органах, гражданском секторе. Айкын Конуров

На съезде на должность председателя НПК была выдвинута кандидатура Ермухамета Ертысбаева.

Он известен как яркий партийных лидер, неравнодушный депутат, компетентный министр, дипломат. Впервые в нашу партию пришел государственный, политический и общественный деятель такого масштаба, с таким значительным опытом, багажом знаний и узнаваемостью, – отметили народники.

Кандидатуру одобрили единогласно.

Ермухамет Ертысбаев поблагодарил сопартийцев за доверие и пообещал приложить свои силы, знания и политический опыт, чтобы всесторонне это доверие оправдать.

НПК является левоцентристской партией. Для меня это принципиально важно. Я был социалистом всю жизнь. Ермухамет Ертысбаев

Новый председатель подчеркнул, что сейчас доверие казахстанцев к НПК заметно растет.

Народная партия, само ее название говорит о том, что со временем она должна доминировать и в маслихатах, и в Мажилисе, и в Сенате. Ермухамет Ертысбаев

Ермухамет Ертысбаев родился 19 ноября 1956 года в Караганде.

Трудовой стаж: