К 2023 году зарплату врачей планируют увеличить до 550 тысяч тенге

По словам министра, к 2023 году предусмотрено увеличение заработной платы врачей до 550 тыс. тенге.

Это в 2,5 раза выше средней заработной платы по стране, – добавила Гиният.

Также она рассказала о повышении стоимости грантов и стипендий для студентов-медиков, улучшении социального пакета для выпускников медвузов, прибывающих работать в сельскую местность.