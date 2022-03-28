15:24 28.03.2022
К 2023 году зарплату врачей планируют увеличить до 550 тысяч тенге
Фото: Пресс-служба Минздрава РК
Министр здравоохранения Ажар Гиният на встрече со студентами медицинского университета в Алматы рассказала о мерах материальной поддержки медработников и повышения статуса врачебной профессии, сообщает Zakon.kz.
По словам министра, к 2023 году предусмотрено увеличение заработной платы врачей до 550 тыс. тенге.
Это в 2,5 раза выше средней заработной платы по стране, – добавила Гиният.
Также она рассказала о повышении стоимости грантов и стипендий для студентов-медиков, улучшении социального пакета для выпускников медвузов, прибывающих работать в сельскую местность.