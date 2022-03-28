Почти на 10 тенге снизился курс доллара

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 489,1 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах снизился до 76,28 тенге (-1,25).

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,20 тенге (+0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481 тенге, евро – по 525-532 тенге, российские рубли – по 5,1-5,6 тенге.