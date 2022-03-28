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15:47 28.03.2022

Почти на 10 тенге снизился курс доллара

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 484,49 тенге, снизившись на 9,77 тенге, передает Zakon.kz.

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 489,1 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах снизился до 76,28 тенге (-1,25).

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,20 тенге (+0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481 тенге, евро – по 525-532 тенге, российские рубли – по 5,1-5,6 тенге.

Лариса Черненко
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