Крупнейший город Китая закрыли на самый масштабный локдаун за всю пандемию

Как передает государственное информагентство «Синьхуа», этот карантин - самый масштабный за все время пандемии COVID-19. Власти Шанхая объясняют это тем, что столкнулись с рекордной вспышкой коронавируса.

Карантин будет введен в два этапа, каждый из которых составит 5 дней.

В ходе первой фазы ограничений с понедельника до пятницы (28 марта-1 апреля) будут закрыты экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы. Вторая фаза (с 1 по 5 апреля) начнется в пятницу: тогда на локдаун закроют центральную часть Шанхая к западу от реки Хуанпу.

На период локдауна жители должны будут оставаться дома, работа общественного транспорта приостановится, а офисы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой, будут закрыты. Также в Шанхае планируется провести массовое тестирование на коронавирус.

Всего в крупнейшем городе Китая и его финансовой столице проживает, по разным данным, от 24, 5 до 26 млн человек. На прошлой неделе многие общины города уже были закрыты на локдаун в связи со вспышкой заболевания коронавируса.