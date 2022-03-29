WhatsApp тестирует новую функцию

Как сообщает портал WABetaInfo, в WhatsApp может появиться новая функция. Она позволит пользователям обмениваться файлами до двух гигабайт прямо в чате.

Функцию обнаружили в некоторых бета-версиях WhatsApp на телефонах Apple и на операционной системе Android. Тестировщики обратили внимание, что можно отправлять файлы большого размера.

Пока опция доступна только небольшому числу тестировщиков из Аргентины. Будут ли такую функцию внедрять для остальных пользователей, пока неизвестно.