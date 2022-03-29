Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:37 29.03.2022

WhatsApp тестирует новую функцию

WhatsApp Фото: pixabay
Мессенджер WhatsApp тестирует функцию обмена файлами размером до 2 гигабайт. На данный момент можно обмениваться файлами размером до 100 мегабайт, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал WABetaInfo, в WhatsApp может появиться новая функция. Она позволит пользователям обмениваться файлами до двух гигабайт прямо в чате.

Функцию обнаружили в некоторых бета-версиях WhatsApp на телефонах Apple и на операционной системе Android. Тестировщики обратили внимание, что можно отправлять файлы большого размера.

Пока опция доступна только небольшому числу тестировщиков из Аргентины. Будут ли такую функцию внедрять для остальных пользователей, пока неизвестно.

Анастасия Стативкина
Интересное
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за событий в Украине
28.03.2022
Какие действия мусульман считаются нарушением Оразы, рассказали в ДУМК
28.03.2022
Интервью Зеленского российским СМИ: Роскомнадзор вынес предупреждение
28.03.2022
iPhone начал определять звонки из Казахстана – Багдат Мусин
28.03.2022
Рамадан-2022: расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все