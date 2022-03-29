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Законодательство РК
10:20 29.03.2022

Более 25 тысяч казахстанцев получают пособие по безработице

пособие по безработице Фото: Zakon.kz
На 1 марта 2022 года социальные выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получают 25,2 тыс. человек, при этом 18,5 тыс. казахстанцам выплата была назначена впервые именно в этом году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Минтруда, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале egov.kz;

  • в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

  • в течение одного дня Центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

  • если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии данных о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Как отметили в Минтруда, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Лариса Черненко
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