Более 25 тысяч казахстанцев получают пособие по безработице

Как сообщили в Минтруда, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале egov.kz;

в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня Центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии данных о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Как отметили в Минтруда, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.