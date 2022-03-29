Исследование: чем чаще всего болели казахстанцы в 2021 году

Следом, как отмечают аналитики еnergyprom.kz, идет COVID-19: 870,8 тыс. человек, из них у 832,8 тыс. — идентифицированный вирус.

Также зарегистрировано значительное количество случаев заболевания ветряной оспой (пострадали 16,4 тыс. человек) и болезнями группы острых кишечных инфекций (8,9 тыс. человек), – отмечено в сообщении.

Эксперты уточнили: у 3,5 тыс. человек зарегистрировано инфицирование ВИЧ, у 4,6 тыс. человек — хроническими вирусными гепатитами, у 2,3 тыс. человек — сифилисом.

Дети до 18 лет чаще всего страдали от неуточненной острой инфекции верхних дыхательных путей: 627,5 тыс. человек за январь – декабрь 2021 года.

Также отмечены заражения ветряной оспой (14,9 тыс.) и острыми кишечными инфекциями (7,4 тыс.). Случаи инфицирования туберкулезом выявлены у 538 детей.

Численность умерших от болезней органов дыхания за январь – декабрь 2021 года составила 20,8 тыс. человек, от инфекционных и паразитарных болезней – 1,4 тыс. человек, – говорится в публикации.

Численность умерших детей в возрасте до одного года от болезней органов дыхания за год сократилось на 12,9%, до 195, а от инфекционных и паразитарных болезней — на 26,8%, до 180.

Что касается коронавирусной инфекции COVID-19, пандемия которой продолжается уже два года, то среди регионов РК самый высокий уровень заболеваемости (а точнее, выявления болезни) отмечен в Нур-Султане: 1118 случаев на 10 тыс. человек населения.

Следом идут Алматы (824 случая на 10 тыс. человек) и Карагандинская область (711 случаев на 10 тыс. человек).