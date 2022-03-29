Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:26 29.03.2022

1 апреля в Казахстане начнется прием документов в первый класс

первый звонок Фото: Zakon.kz
С 1 апреля в Казахстане стартует прием документов для зачисления в первый класс. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Ожидается, что в первый класс пойдут почти 414 тыс. детей. Больше всего первоклашек будет в Туркестанской области – 54 570, Алматинской области – 49 605 и Алматы – 33 679.

первоклассники

Фото: скриншот

Прием документов для зачисления в первый класс продлится с 1 апреля по 1 августа.

Подать заявление можно через портал «Электронного правительства», предоставив следующие документы:

  • копию свидетельства о рождении ребенка; 

  • документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3; 

  • документ о состоянии здоровья по форме 063/у; 

  • две фотографии размером 3 x 4 см.

Заявление будет рассмотрено в течение одного рабочего дня.

Тамила Языкова
МОН РК Казахстан
Какие действия мусульман считаются нарушением Оразы, рассказали в ДУМК
28.03.2022
iPhone начал определять звонки из Казахстана – Багдат Мусин
28.03.2022
Ермухамет Ертысбаев прокомментировал избрание главой Народной партии Казахстана
28.03.2022
В ДТП погиб известный казахстанский блогер
28.03.2022
Ситуация в Украине: Кадыров в Мариуполе и переговоры в Турции
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все