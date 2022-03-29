13:26 29.03.2022
1 апреля в Казахстане начнется прием документов в первый класс
Фото: Zakon.kz
С 1 апреля в Казахстане стартует прием документов для зачисления в первый класс. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент Zakon.kz.
Ожидается, что в первый класс пойдут почти 414 тыс. детей. Больше всего первоклашек будет в Туркестанской области – 54 570, Алматинской области – 49 605 и Алматы – 33 679.
Прием документов для зачисления в первый класс продлится с 1 апреля по 1 августа.
Фото: скриншот
Подать заявление можно через портал «Электронного правительства», предоставив следующие документы:
копию свидетельства о рождении ребенка;
документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3;
документ о состоянии здоровья по форме 063/у;
две фотографии размером 3 x 4 см.
Заявление будет рассмотрено в течение одного рабочего дня.