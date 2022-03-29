1 апреля в Казахстане начнется прием документов в первый класс

Ожидается, что в первый класс пойдут почти 414 тыс. детей. Больше всего первоклашек будет в Туркестанской области – 54 570, Алматинской области – 49 605 и Алматы – 33 679.

Фото: скриншот

Прием документов для зачисления в первый класс продлится с 1 апреля по 1 августа.

Подать заявление можно через портал «Электронного правительства», предоставив следующие документы:

копию свидетельства о рождении ребенка;

документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3;

документ о состоянии здоровья по форме 063/у;

две фотографии размером 3 x 4 см.

Заявление будет рассмотрено в течение одного рабочего дня.