15:22 29.03.2022
В Казахстане утвердили перечень животных, которых запрещено держать дома
Фото: pixabay
Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 24 марта 2022 года утвердил перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, и перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень запрещенных животных вошли:
скорпионы (разных видов);
пауки (разных видов);
змеи;
ящерицы (ядозубы и комодский варан);
крокодилы всех видов;
хищники (медведи, львы, леопарды, пумы, волки, росомахи и др.);
приматы;
все виды редких и находящихся под угрозой исчезновения животных РК.
В перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, вошли представители следующих пород собак: акита американская, доберман, далматин, чау-чау, хаски, шарпей, ротвейлер, стаффордширский терьер, различные овчарки, а кроме того, гибриды домашней кошки с дикими видами семейства кошачьих и др.
Полный список животных можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 8 апреля 2022 года.