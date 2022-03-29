В Казахстане утвердили перечень животных, которых запрещено держать дома

В частности, в перечень запрещенных животных вошли:

скорпионы (разных видов);

пауки (разных видов);

змеи;

ящерицы (ядозубы и комодский варан);

крокодилы всех видов;

хищники (медведи, львы, леопарды, пумы, волки, росомахи и др.);

приматы;

все виды редких и находящихся под угрозой исчезновения животных РК.

В перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, вошли представители следующих пород собак: акита американская, доберман, далматин, чау-чау, хаски, шарпей, ротвейлер, стаффордширский терьер, различные овчарки, а кроме того, гибриды домашней кошки с дикими видами семейства кошачьих и др.

Полный список животных можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2022 года.