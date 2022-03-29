Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса в Павлодаре

Как сообщает рavlodarnews.kz, авария произошла 28 марта в 09:40 напротив дома 307 по улице М. Жусупа. 42-летний водитель Toyota Camri сбил пешехода 1974 года рождения, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

Отмечается, что транспорт водворен на штрафную стоянку.

Ведется следствие.