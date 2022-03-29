Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:10 29.03.2022

Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса в Павлодаре

авто Фото: Zakon.kz
В пресс-службе областного департамента полиции рассказали о том, что в результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован в больницу, передает Zakon.kz.

Как сообщает рavlodarnews.kz, авария произошла 28 марта в 09:40 напротив дома 307 по улице М. Жусупа. 42-летний водитель Toyota Camri сбил пешехода 1974 года рождения, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

Отмечается, что транспорт водворен на штрафную стоянку.

Ведется следствие.

Елена Беляева
Павлодар
Ситуация в Украине: Кадыров в Мариуполе и переговоры в Турции
28.03.2022
В ДТП погиб известный казахстанский блогер
28.03.2022
Шанхай закрывают на строгий локдаун из-за рекордной вспышки COVID-19
29.03.2022
Страны G7 отказались платить за газ в рублях
28.03.2022
Суд разрешил россиянам пользоваться Facebook и Instagram
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все