18:10 29.03.2022
Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе областного департамента полиции рассказали о том, что в результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован в больницу, передает Zakon.kz.
Как сообщает рavlodarnews.kz, авария произошла 28 марта в 09:40 напротив дома 307 по улице М. Жусупа. 42-летний водитель Toyota Camri сбил пешехода 1974 года рождения, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
Отмечается, что транспорт водворен на штрафную стоянку.
Ведется следствие.