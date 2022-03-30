Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:26 30.03.2022

На ТЭЦ-2 в Петропавловске сломалось оборудование

ЧП Петропавловск Фото: Instagram/dtp_sko
Шлакопровод, расположенный под дымовой трубой №1, вышел из строя 29 марта. Планируемый срок завершения восстановительных работ – 31 марта, сообщает Zakon.kz.

Из-за падения трубы на предприятии был отключен один из золошлакопроводов, сообщает Петропавловск.news.

По информации «Севказэнерго», сейчас на Петропавловской ТЭЦ-2 продолжают работы по устранению последствий обрушения дымовой трубы №1.

На сегодня ремонтные бригады заняты устранением технологических последствий. В результате падения трубы был отключен от работы золошлакопровод, расположенный под ней. Станция продолжила работу на трех шлакопроводах.«Севказэнерго»

Шлакопровод, расположенный под дымовой трубой №1, вышел из строя 29 марта.

Планируемый срок завершения восстановительных работ – 31 марта. Энергетики ПТЭЦ-2 прилагают все усилия для минимизации последствий технологического нарушения.

Данияр Кунафин
Петропавловск
Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж
29.03.2022
Ситуация в Украине: Минобороны РФ сокращает активность, встреча Путина и Зеленского возможна
29.03.2022
Курс доллара снизился еще на 10 тенге на торгах
29.03.2022
Куантыров о ситуации на валютном рынке Казахстана: Пошла ревальвация
29.03.2022
Арест Кайрата Боранбаева: что будет со зданием алматинского кинотеатра «Целинный»
29.03.2022
Главная Топ LIVE Все