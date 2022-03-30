На ТЭЦ-2 в Петропавловске сломалось оборудование

Из-за падения трубы на предприятии был отключен один из золошлакопроводов, сообщает Петропавловск.news.

По информации «Севказэнерго», сейчас на Петропавловской ТЭЦ-2 продолжают работы по устранению последствий обрушения дымовой трубы №1.

На сегодня ремонтные бригады заняты устранением технологических последствий. В результате падения трубы был отключен от работы золошлакопровод, расположенный под ней. Станция продолжила работу на трех шлакопроводах. «Севказэнерго»

Шлакопровод, расположенный под дымовой трубой №1, вышел из строя 29 марта.

Планируемый срок завершения восстановительных работ – 31 марта. Энергетики ПТЭЦ-2 прилагают все усилия для минимизации последствий технологического нарушения.