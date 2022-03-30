Тайники с автоматами и гранатами: в КНБ рассказали, сколько оружия изъяли за два месяца

К примеру, в Жанаозене Мангистауской области ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое. По подозрению в организации данной деятельности задержаны двое граждан. Изъяты четыре автомата «Калашникова», нарезной карабин «СКС» и 48 патронов.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Алматинской области задержана преступная группа, подозреваемая в причастности к ограблению оружейного магазина в Алматы во время январских событий. В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъято 189 патронов, – отмечено в сообщении.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Алматы ранее задержанными членами ОПГ «Казахстанские» добровольно сданы 19 единиц гладкоствольных ружей.

Кроме того, в Талгарском районе Алматинской области обнаружен схрон, откуда изъяты два гладкоствольных ружья, пневматическое ружье, светошумовая граната и 27 патронов различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие похищено из оружейного магазина «Корган» Алматы.

У жителей Алматинского региона изъяты 9 единиц оружия, 274 патрона.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Таразе обнаружены схроны, из которых изъяты автомат «Калашникова», 31 патрон калибра 5.45 мм, два пистолета «Макарова» с магазином, одноствольный обрез 12 калибра.

В Павлодарской области выявлен тайник с двумя обрезами, гранатой «Ф-1», пистолетом марки «PTB140/2» и 70 патронами различного калибра.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным ведомства, в Северо-Казахстанской области задержан житель Петропавловска по подозрению в хищении и сбыте боеприпасов, у которого обнаружено и изъято 961 патрон к пистолету «Макарова» и 741 боеприпас к автомату «Калашникова».

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Туркестанской области совместно с органами полиции задержан житель Жетысайского района. По месту жительства изъяты обрез и 20 патронов от автомата «Калашникова».

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Кызылординской области из тайника в заброшенном здании изъяты карабин марки «Тигр» с оптическим прицелом и два магазина с 17 патронами к нему.

В Атырауской области изъято два гладкоствольных обреза 12 калибра.