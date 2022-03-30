Тайники с автоматами и гранатами: в КНБ рассказали, сколько оружия изъяли за два месяца
К примеру, в Жанаозене Мангистауской области ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое. По подозрению в организации данной деятельности задержаны двое граждан. Изъяты четыре автомата «Калашникова», нарезной карабин «СКС» и 48 патронов.
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Алматинской области задержана преступная группа, подозреваемая в причастности к ограблению оружейного магазина в Алматы во время январских событий. В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъято 189 патронов, – отмечено в сообщении.
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Алматы ранее задержанными членами ОПГ «Казахстанские» добровольно сданы 19 единиц гладкоствольных ружей.
У жителей Алматинского региона изъяты 9 единиц оружия, 274 патрона.
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Павлодарской области выявлен тайник с двумя обрезами, гранатой «Ф-1», пистолетом марки «PTB140/2» и 70 патронами различного калибра.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Кызылординской области из тайника в заброшенном здании изъяты карабин марки «Тигр» с оптическим прицелом и два магазина с 17 патронами к нему.
В Атырауской области изъято два гладкоствольных обреза 12 калибра.
Всего из незаконного оборота изъято: 47 единиц оружия, две гранаты, 2398 боеприпасов. По данным фактам проводятся досудебные расследования.Пресс-служба КНБ РК