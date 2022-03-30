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Законодательство РК
11:48 30.03.2022

Правительство РК хотят наделить особыми полномочиями на период кризисных ситуаций

проект указа об особых полномочиях правительства Фото: primerminister.kz
Подготовлен проект указа президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», сообщает Zakon.kz.

Документ разработан для обеспечения возможности временно (на один год) в период кризисных ситуаций правительству РК и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, принимать акты временного характера, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования в социально-экономической сфере, отличный от установленного законодательством республики.

Как поясняется, под такими кризисными ситуациями определены ситуации, создающие или способные создать угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности государства.

Проектом указа предусмотрены также поручения правительству по внесению на рассмотрение Мажилиса Парламента РК проекта закона, предусматривающего внесение изменений и дополнений в законодательные акты, направленные на его реализацию.

Предусматривается, что соответствующий проект закона будет внесен в Мажилис Парламента в двухмесячный срок.

Как следует из пояснительной записки к проекту указа, сложившаяся в настоящее время ситуация с санкционным противостоянием ряда стран приводит к трансформации традиционных условий и направлений поставок товаров, в первую очередь, широкого потребительского спроса.

В текущих условиях нестабильности, еженедельных изменений на мировом рынке важнейшей задачей правительства и иных ответственных органов власти становится необходимость обеспечения внутреннего рынка страны товарами необходимого привычного ассортимента и недопущение существенного роста цен на них. Выполнение указанной задачи требует оперативного принятия решений, – говорится в документе.Пояснительная записка

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 апреля.

Лариса Черненко
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