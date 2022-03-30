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Законодательство РК
12:12 30.03.2022

Критического уровня наплыва россиян на сегодня нет – Минтруда РК

рк, россияне, наплыв, минтруда, комментарий Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о защите отечественного рынка труда от наплыва российских специалистов, передает корреспондент Zakon.kz.
Минтруда совместно с МВД в ежедневном формате отслеживает прибывающих, в том числе и через Пограничную службу КНБ РК. На сегодня в Казахстане находится более 101 тыс. россиян, из которых 6350 человек прибыли в Казахстан с начала года на работу. В прошлом году россиян приехало 18 800 человек. То есть пока такого критического уровня наплыва россиян на сегодня нет. Вице-министр труда и соцзащиты населения Ержан Биржанов

В этой ситуации спикер призвал находить и плюсы.

Много страхов, много угроз говорится, что мы можем свои рабочие места отдать другим странам, но, как показывает практика, есть и положительные стороны. Приезжают более квалифицированные специалисты, крупные IT-компании. Это импорт знаний, импорт компетенций. Почему мы этого боимся? Наши казахстанцы научатся. Если (учились раньше. – Прим. ред.) в рамках семинаров, приглашали коучей за большие деньги, то сейчас, если такие крупные компании придут к нам и научат наших казахстанцев работать либо откроют здесь предприятия, это и дополнительные рабочие места, и уплата налогов в бюджет. Надо искать и плюсы.Ержан Биржанов
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