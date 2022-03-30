Цены на мебель выросли в Казахстане

Согласно исследованию Energyprom.kz, местные мебельные компании не справляются с обеспечением рынка.

Так, по итогам января 2022 года компании обеспечили спрос на металлическую мебель для сидения на 64,1%, на деревянную – всего на 24,2%, на мебель для столовых и гостиных – лишь на 17,4%, на матрасы – на 47,4%, на кухонную мебель – на 57,3%.

Лучше обстоит лишь ситуация с деревянной офисной мебелью и деревянной мебелью для предприятий торговли — 84,5% и 86,7%, соответственно.

Ни по одной из этих категорий, к слову, не наблюдается значимых экспортных объемов.

Кроме того, за январь в Казахстан импортировали мебель для дома общим весом 6 тыс. тонн на сумму 22,7 млн долларов. Впрочем, в натуральном выражении показатель сократился на 37,3%, в то время как в денежном выражении — напротив, вырос на 0,4%.

Основной объем импорта пришелся на страны СНГ: 69,1%, или 4,2 тыс. тонн, минус 48,4% за год. Основной поставщик – Россия: 2,4 тыс. тонн – на 61% меньше, чем годом ранее. В тройке стран-лидеров также оказались Беларусь и Украина, – отмечено в сообщении.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 1,9 тыс. тонн мебели на сумму 7,6 млн долларов. Здесь основные поставщики — Турция и Китай.

Впрочем, как отмечают аналитики, даже собственное производство РК на самом деле условно собственное.

Так, производители мебели столкнулись с подорожанием древесных плит, импортируемых из России. Из соседней страны они завозят свыше 90% материалов.

В «досанкционном» феврале 2022 года цены на мебель и предметы домашнего обихода в Казахстане выросли на 7,2% за год.

В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Северо-Казахстанской области: сразу на 18,5% за год. Ощутимо новые цены ударили и по карманам жителей Павлодарской и Атырауской областей. Наименьший рост цен зарегистрирован в Жамбылской области – на 2,4%, – уточнили исследователи.

Непосредственно мебель и ковры подорожали на 7%. В том числе диван-кровати выросли в цене на 8,8%, стулья — на 6,5%, ковры — на 5,3%.