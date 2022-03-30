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Законодательство РК
16:23 30.03.2022

В Алматинской области убили дальнобойщика

убийство дальнобойщика Фото: pixabay
На трассе Алматы – Нур-Султан убили 47-летнего дальнобойщика. Подозреваемый задержан и помещен под стражу, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, мужчина перевозил дорогостоящий груз и перестал отвечать на звонки после остановки машины близ села Айдарлы.

При проверке установленный в автофуре GPS указывал на то, что грузовик развернулся и направился совсем в другую сторону. Пресс-служба ДП Алматинской области

Полицейские обнаружили грузовик на территории Талгарского района.

51-летний мужчина, управлявший на тот момент большегрузом, начал утверждать, что является якобы напарником пропавшего водителя.

Показания решили проверить, и при проческе местности последней остановки фуры, на 180 км автодороги Алматы – Нур-Султан, сотрудники полиции обнаружили закопанный труп первого водителя.

Выяснилось, что потерпевшего насмерть забили железной монтировкой, а затем оттащили его тело и закопали в 100 метрах от трассы. Автомашину, груженную табачными изделиями, подозреваемый пытался перегнать в отдаленный район, не зная об установке в ее салоне GPS. При проверке личности подозреваемого по специальной базе было установлено, что он ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление. По факту возбуждено уголовное дело, – сообщил заместитель начальника ДП области Ельдар Абдикенов.

Расследование проводится по ст. 99 («Убийство») и ст.192 («Разбой»).

Подозреваемый в убийстве помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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