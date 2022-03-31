Свыше 40 тысяч человек остались без света в Акмолинской области

Кровлю сорвал сильный ветер с семи объектов в Акмолинской области и лишил 87 населенных пунктов света. Об этом рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает Казинформ.

Погодные явления в Акмолинской области повлекли за собой срыв кровли на семи объектах: по два в Косшы, Атбасарском, Арашалынском районах и один в Степногорске.

Площади и материальный ущерб устанавливаются. В остальных регионах совместными группами проводится мониторинг. Кроме того, за прошедшие сутки проводились спасательные операции по спасению рыбаков в Коргалжынском и Аршалынском районах. Нурлан Атыгаев

Также из-за сильного шквального ветра произошло отключение электроснабжения в 87 населенных пунктах, в результате чего без электроснабжения остались 40 088 абонентов.

Восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 10:00 неполадки устранены лишь в 10 населенных пунктах у 2462 абонентов.

Жителей попросили быть бдительными, следить за информацией об изменении погоды, а также воздержаться от поездок до улучшения погоды.