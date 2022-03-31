Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:31 31.03.2022

Свыше 40 тысяч человек остались без света в Акмолинской области

Акмолинская область Фото: pixabay
Погодные явления в Акмолинской области повлекли за собой срыв кровли на семи объектах: по два в Косшы, Атбасарском, Арашалынском районах и один в Степногорске, сообщает Zakon.kz.

Кровлю сорвал сильный ветер с семи объектов в Акмолинской области и лишил 87 населенных пунктов света. Об этом рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает Казинформ.

Погодные явления в Акмолинской области повлекли за собой срыв кровли на семи объектах: по два в Косшы, Атбасарском, Арашалынском районах и один в Степногорске.

Площади и материальный ущерб устанавливаются. В остальных регионах совместными группами проводится мониторинг. Кроме того, за прошедшие сутки проводились спасательные операции по спасению рыбаков в Коргалжынском и Аршалынском районах. Нурлан Атыгаев

Также из-за сильного шквального ветра произошло отключение электроснабжения в 87 населенных пунктах, в результате чего без электроснабжения остались 40 088 абонентов.

Восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 10:00 неполадки устранены лишь в 10 населенных пунктах у 2462 абонентов.

Жителей попросили быть бдительными, следить за информацией об изменении погоды, а также воздержаться от поездок до улучшения погоды.

Данияр Кунафин
Акмолинская область
Курс доллара в Казахстане снизился еще на 11,44 тенге
30.03.2022
Правительство РК хотят наделить особыми полномочиями на период кризисных ситуаций
30.03.2022
В Казахстане установили минимальные розничные цены на коньяк и бренди
30.03.2022
Хищение 747 млн тенге: Антикор Шымкента проводит расследование
30.03.2022
Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все